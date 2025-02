Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Seniorin Opfer von Betrüger - Falscher Spendensammler erbeutet Bargeld

Steinfurt (ots)

Eine 78-Jährige ist am Freitag (07.02.2025) gegen 12.00 Uhr in Wettringen Opfer eines Betrügers geworden. Die Frau händigte dem Unbekannten 200 Euro aus.

Der Täter klingelte an der Haustür der 78-Jährigen in der Straße Im Rott. Er gab an, Spenden für karitative Zwecke in Indien zu sammeln. Der Mann erweckte bei der Geschädigten den Eindruck, dass er mit einem Pfarrer aus Neuenkirchen in Kontakt zu stehen würde. Die Frau stellte erst später nach einem persönlichen Gespräch mit dem Pfarrer fest, dass sie betrogen wurde.

Der Täter wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 Jahre alt, normale Statur, 1,70 bis 1,75 Meter groß, er sprach deutsch mit starkem Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen, die am 07.02.2025 eine verdächtige Person in der Straße Im Rott oder der Umgebung beobachtet haben. Eventuell gibt es auch weitere Opfer, die den Betrug noch nicht angezeigt haben. Wenden sie sich bitte an die Polizeiwache Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15 41 15.

Wichtige Tipps zu Betrügereien an der Haustür:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung. - Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst raus. - Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat. - Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben. - Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut oder rufen Sie nach Hilfe. - Wenn Sie vermuten, von einem Betrüger aufgesucht geworden zu sein, verständigen Sie die Polizei.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell