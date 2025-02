POL-ST: Ochtrup, Brand eines Altkleidercontainers - Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots) - Eine 78-Jährige ist am Freitag (07.02.2025) gegen 12.00 Uhr in Wettringen Opfer eines Betrügers geworden. Die Frau händigte dem Unbekannten 200 Euro aus. Der Täter klingelte an der Haustür der 78-Jährigen in der Straße Im Rott. Er gab an, Spenden für karitative Zwecke in Indien zu sammeln. Der Mann erweckte bei der Geschädigten den Eindruck, ...

