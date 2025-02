POL-ST: Kreis Steinfurt, Verkehrsdienst führt Kontrollen bei Bussen und LKW durch Positives Ergebnis bei Schulbussen

Polizei Steinfurt

Am Mittwoch (19.02.) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt im Rahmen der Roadpol Woche "Truck&Bus" einen Sondereinsatz durchgeführt.

Schulbusse im Fokus

Zuerst haben die Kollegen sich den ankommenden Schulbussen an einem Gymnasium in Neuenkirchen gewidmet. Insgesamt haben sie hier zehn Schulbusse kontrolliert und keine technischen Mängel an den Fahrzeugen oder der Ausrüstung festgestellt. Alle Fahrzeugführer haben die entsprechenden Qualifikationen mitgebracht.

Erfreuliches Ergebnis

Es gab lediglich einen Verstoß gegen das Fahrpersonalrecht, hierzu wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Hier hat das Fahrzeugunternehmen Auslesefristen von Fahrerkarten und Fahrzeugkarten nicht eingehalten.

Kontrollstelle B54 Altenberge

Danach haben die Kollegen ihr Augenmerk auf die LKW auf der B54 gelegt und eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz in Altenberge eingerichtet. Hier waren auch zivile Fahrzeuge der Polizei im Einsatz. Bei der Kontrolle eines Tiertransporters hatten unter anderem die geladenen Kälber augenscheinlich zu wenig Platz, sodass das Kreisveterinäramt hinzugezogen wurde und vor Ort weitere Kontrollen durchgeführt hat. Ergebnis war, dass die 50 Kälber falsch verladen waren. Das hatte zur Folge, dass die Weiterfahrt des Tiertransporters bis zu einer Verladung der Tiere untersagt wurde.

Einsatzbilanz in Zahlen

Insgesamt haben die Beamten des Verkehrsdienstes 17 Ordnungswidrigkeiten während der gesamten Kontrolle festgestellt. Davon unter anderem drei wegen überhöhter Geschwindigkeit, zwei wegen verkehrswidrigem Überholen, ein Verstoß wegen falscher Ladungssicherung und zwei wegen Überladung der Fahrzeuge. Ein Fahrer hatte verbotenerweise ein Handy während der Fahrt in der Hand.

