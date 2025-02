POL-ST: Rheine, Verkehrssicherheitswoche an den kaufmännischen Schulen Kreispolizei Steinfurt war zu Gast

Polizei Steinfurt

In der vergangenen Woche ist an den kaufmännischen Schulen in Rheine die Verkehrssicherheitswoche veranstaltet worden. Teil dieser Woche waren die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Steinfurt. Die Beamten haben die Zielgruppe der jungen Fahrer zu den Hauptunfallursachen (Geschwindigkeit, Ablenkung, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie verbotene Kraftfahrzeugrennen) sensibilisiert. Sie stellen lediglich 8,1 % der Gesamtbevölkerung dar, sind aber für etwa 20% der schweren Verkehrsunfälle verantwortlich. Das ist Grund genug hier ein besonderes Augenmerk auf Aufklärung zu legen.

Verkehrssicherheitsberater gestalten Unterricht Im Unterricht sind Präsentationen gehalten worden, die Kollegen haben Fallbeispiele zu den Hauptunfallursachen gezeigt und besprochen. Das Thema Drogen im Straßenverkehr hat besonders viel Interesse auf sich gezogen. Hier haben die Schüler sämtliche Konstellationen erfragt und durchgesprochen, die die Legalisierung von THC mit sich gebracht hat.

Der Tod als Beifahrer

Ein großes Thema waren verbotene Kraftfahrzeugrennen mit einem Beispiel aus dem Jahr 2022: Ein Verkehrsunfall bei dem ein 46-Jähriger ums Leben gekommen war. Das dazugehörige Fahrzeug konnten die Schüler sich live vor Ort anschauen. Dies stand die ganze Woche über vor der Schule. Der Leitsatz zu diesem Thema lautete: Jeder Verkehrsunfall ist vermeidbar. Wenn aber die Vernunft auf der Strecke bleibt, ist der Tod Beifahrer.

Großes Interesse

Rund 900 Schülerinnen und Schüler waren Teil der Verkehrssicherheitswoche. Sie haben den Polizisten mit großem Interesse zugehört und sich über verschiedene Themen tiefer informiert. Die Verkehrssicherheitsberater waren mit der Beteiligung sehr zufrieden und haben von allen Teilnehmenden und Organisatoren durchweg positive Rückmeldungen bekommen.

