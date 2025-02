Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (18.02.) ist es in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 10.55 Uhr an der Ferrieres-Straße auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Fahrer parkte auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 5 seinen blauen VW Passat. Als er eine gute halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest. Dieser liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.000 Euro.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Emsdetten, Telefon 02572/93 06 44 15.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell