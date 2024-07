Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Spielautomaten aufgehebelt - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

In einem Spielcasino auf der Straße "Am Brauturm" wurden am Donnerstag mehrere Automaten aufgehebelt.

Ein bislang unbekannter Mann betrat den Gastraum gegen 00:25 Uhr. Als er auf eine Mitarbeiterin traf, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem angrenzenden Pausenraum befand, verschloss er die Tür.

Nachdem er die Automaten leerte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später informierte die Frau die Polizei.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Ca 1,75 Meter - kräftig gebaut - schwarze Kleidung mit Handschuhen und Maske - der Tatverdächtige beleidigte die Mitarbeiterin in polnischer Sprache.

Wieviel Geld sich in den Automaten befand ist derzeit unklar. Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegengenommen.

