Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl/Münster: Ermittlungskommission zu Geldautomatensprengungen erfolgreich - 23-jähriger Niederländer in Haft

Recklinghausen (ots)

Ermittlungserfolg in Sachen Geldautomatensprenger: Nach einer Serie von Automatensprengungen im Münsterland im November 2023 haben Beamtinnen und Beamte einer Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Münster einen 23-jährigen Tatverdächtigen überführt. Der Mann soll auch an Taten in Haltern am See und Marl beteiligt gewesen sein. Der 23-Jährige sitzt auf Anordnung eines niederländischen Richters seit dem 18.07. in Haft.

Die komplette Pressemeldung der Polizei Münster finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5830260

Rückfragen von Medienschaffenden zur Festnahme beantwortet die Pressstelle der Polizei in Münster.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell