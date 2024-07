Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Schlägerei zwischen Gruppen - ein Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (24.07.) meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung an der Märker Straße zwischen zwei Personengruppen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Ein 30-jähriger Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei leicht verletzte Frauen konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Ein weiterer Mann wurde verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und Spuren gesichert. Die Vernehmungen der Beteiligten und Zeugen sowie die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Vorher hatte es in Gelsenkirchen eine Auseinandersetzung gegeben. Zusammenhänge werden geprüft.

