API-TH: Zahlreiche Unfälle und Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schneefall auf Thüringer Autobahnen

Schleifreisen / Heiligenstadt / Erfurt (ots)

Mit dem einsetzenden, zum Teil starken, Schneefall am Freitagabend ereigneten sich auf den thüringischen Autobahnen A4, A9, A38 und A71 mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen passten die Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Fahrbahnverhältnissen an. Die Unfallverursacher müssen hier mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Bei den insgesamt 17 Unfällen im Zeitraum von 18:00 Uhr bis zum Morgen wurden außerdem zwei Personen leicht verletzt. Der vorläufige Gesamtschaden beträgt circa 130.000,- Euro. Bei einem der Unfälle auf der A38 musste die Richtungsfahrbahn Göttingen zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde im Anschluss im Zuge der Fahrbahnreinigung an der Anschlussstelle Heilbad Heiligenstadt von der Autobahn abgeleitet. Die Reinigungsmaßnahmen wurden am frühen Samstagmorgen abgeschlossen, sodass die A38 an der Unfallstelle wieder befahrbar ist.

Es herrschen weiterhin winterliche Straßenverhältnisse auf den Autobahnen, die eine besondere Vorsicht und Vorausschau verlangen.

