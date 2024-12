Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: kurioser Abschleppversuch endet mit Anzeige

A4 Höhe Erfurt (ots)

Am vergangenen Freitag erreichte die Autobahnpolizei Thüringen eine eher unübliche Meldung. Auf der A 4 Höhe Erfurt, in Fahrtrichtung Dresden, sei ein Transporter unterwegs, welcher ein weiteres Fahrzeug mittels Abschleppseil abschleppte. Doch das hintere Fahrzeug schien selbst zu fahren, da das Abschleppseil locker auf der Fahrbahn schliff. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten dieses auffällige Gespann der Polizei. Es erfolgte eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Rodablick bei Jena. Sofort fiel den Beamten auf, dass an beiden Fahrzeugen dieselben Kennzeichentafeln angebracht waren. Im Rahmen der Kennzeichenüberprüfung wurde bekannt, dass dieses durch die Zulassungsbehörde zur Entstempelung ausgeschrieben wurde. Grund dafür war der fehlende Versicherungsschutz seit Mai dieses Jahres. Nach Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummern konnte das reguläre Kennzeichen des abgeschleppten Transporters ausfindig gemacht werden. Auch dieses wurde zur Entstempelung in Fahndung gestellt.

Beide Fahrzeugführer konnten sich außerdem nicht ausweisen. Eine entsprechende Anzeige gegen die beiden Männer wurde aufgenommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Kennzeichen beschlagnahmt.

