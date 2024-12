Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 4 bei Waltershausen

Waltershausen (ots)

Am heutigen Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger mit seinem Pkw Skoda die Autobahn 4 in Richtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Waltershausen und Gotha-Boxberg. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Feuerwehr wurde die Person in der weiteren Folge mit schwerem Gerät aus seinem stark deformierten Fahrzeug befreit und mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen mit Einsatz des genannten Rettungshubschraubers mussten beide Richtungsfahrbahnen für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein weiteres Fahrzeug überfuhr auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile und beschädigte sich sein Fahrzeug. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000,- Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens VU/0316362/2024 bei der Autobahnpolizei Thüringen unter 036601-700 zu melden.

