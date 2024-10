POL Schwaben Nord: Mehrere Pakete sichergestellt

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit zwischen Samstag (26.10.2024), 17.40 Uhr bis Sonntag (27.10.2024), 07.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Mercedes in einer Tiefgarage in der Seidererstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer ...

