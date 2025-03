Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg/Niederwasser - Suchaktion

Hornberg/Niederwasser (ots)

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei sowie DRK mit Mantrailern sind seit dem späten Nachmittag auf der Suche nach einem kleinen Jungen. Der Zweieinhalbjährige hielt sich beim Spielen zunächst auf dem familiären Anwesen in der Strasse 'Niedergieß' auf. Nach ersten Erkenntnissen besteht die Möglichkeit, dass sich der Junge gegen 16.30 Uhr selbstständig in das nahegelegene Waldstück auf den Weg gemacht hat. Auch ein Polizeihubschrauber ist in die Suchaktion eingebunden. Zeugen werden gebeten sich bei Antreffen des Jungen mit der Polizei in Haslach in Verbindung zu setzen, 07832/975920. Das Kind war bekleidet mit einer dunklen Matschhose, blauen Gummistiefeln, einer Jacke mit Dinos und einer blauen Mütze.

