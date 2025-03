Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auseinandersetzung am Fußgängerüberweg

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung soll es am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, an einem Fußgängerüberweg der Fremersbergerstraße, auf Höhe der Lichtentaler Allee, gekommen sein. Ein 31-jähriger Motorrollerfahrer fuhr in Richtung Bertoldplatz, als er an dem Fußgängerüberweg anhielt, um einer Fußgängergruppe das Queren der Straße zu ermöglichen. Das Anhalten des Rollerfahrers soll einem nachfolgendem 58-jährigen Mazda-Fahrer so missfallen haben, dass er dies durch Hupen und wildes Gestikulieren kund tat. Der Rollerfahrer stieß daraufhin zurück und soll an die Scheibe der Fahrertüre des Mazda geklopft haben. Dies wiederum soll den 58-Jährigen so erbost haben, dass er aus seinem Pkw ausstieg und den Rollerfahrer tätlich anging. Zwei Frauen, welche gerade den Fußgängerüberweg benutzten, wollten den Streit schlichten und die beiden Kontrahenten trennen. Zeugen, insbesondere die beiden etwa 45-jährigen blonden Frauen, die das Szenario beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 / 680-0 zu melden.

