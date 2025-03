POL-OG: Steinach - Frontalzusammenstoß

Baden-Baden (ots) - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung soll es am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, an einem Fußgängerüberweg der Fremersbergerstraße, auf Höhe der Lichtentaler Allee, gekommen sein. Ein 31-jähriger Motorrollerfahrer fuhr in Richtung Bertoldplatz, als er an dem Fußgängerüberweg ...

mehr