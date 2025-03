LPI-SLF: Sprengung eines Altkleidercontainers - Zeugenaufruf

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Neuhaus am Rennweg in der Eisfelder Straße gegen 19:00 Uhr bei der dortigen Apotheke zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter. Laut Zeugenaussagen wurden zwei Personen gesehen, welche die Scheibe der Apotheke beschädigten und sodann in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden ...

