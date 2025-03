Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken Südlohn - Karnevalsbilanz

Reken Südlohn (ots)

In Reken und Südlohn kam es insgesamt zu 53 Polizeieinsätzen rund um den Karneval. In beiden Orten schritten die Einsatzkräfte konsequent ein. In Reken gab es Anlässe zu 30 Polizeieinsätzen (acht Körperverletzungsdelikte). Drei Personen wurden Platzverweise erteilt. Die Besucherzahl beim Umzug wird auf ca. 6.000 geschätzt. In Südlohn kam es zu 23 Einsätzen (ein Körperverletzungsdelikt). Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen und sieben Platzverweise erteilt. Die Besucherzahl beim Umzug wird auf ca. 4.000 geschätzt. Mit Blick auf die Sicherheit im Straßenverkehr überprüfte die Polizei an den Karnevalstagen im Kreisgebiet bislang 364 Fahrzeugführer. Vier hatten zu viel Alkohol getrunken und fünf standen unter Drogeneinfluss. Die Beamten stellten in einem Fall den Führerschein sicher.

