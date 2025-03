Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Sattelzug kippt in Straßengraben

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Am Fenn;

Unfallzeit: 28.02.2025, 15.55 Uhr;

Am Freitagnachmittag kippte ein mit Tierfutter beladener Sattelzug auf der Straße "Am Fenn" in Fahrtrichtung Anholt in den rechten Straßengraben. Nach Angaben des 56-jährigen Fahrers aus Rhede habe er während eines Telefonats über Freisprecheinrichtung einem entgegenkommenden, mittig fahrenden Fahrzeug ausweichen müssen und sei dabei in den Straßengraben geraten. Eine nachfolgende Autofahrerin beobachte, wie der Sattelzug auf den Grünstreifen geriet und in den Graben rutschte. Einen mittig fahrenden Gegenverkehr bemerkte sie nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest des Lkw-Fahrers ergab einen Wert, der auf eine Alkoholisierung von etwa 0,32 Promille hinwies. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Seinen Führerschein gab er in amtliche Verwahrung. Ob der Grad der Alkoholisierung zum Unfallgeschehen beigetragen hat, steht derzeit nicht fest. Einsatzkräfte der Feuerwehr Isselburg fingen auslaufenden Kraftstoffzusatz (Ad Blue) auf. Eine Abschleppfirma kümmerte sich um die Bergung des Sattelzuges.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen, insbesondere zu einem eventuell mittig oder auffällig fahrenden Fahrzeug?

Hinweis bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell