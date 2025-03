Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer stürzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Winterswijker Straße; Unfallzeit: 01.03.2025, 14.25 Uhr; Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Borken erlitt am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er hatte die Winterswijker Straße von Barlo kommend in Richtung Bocholt befahren. In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle, stürzte, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte über den angrenzenden Grünstreifen sowie den Radweg. Nach eigenen Angaben sei ihm bei 50 bis 60 km/h im Kurvenbereich das Hinterrad weggerutscht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Bocholter Krankenhaus. Ein Angehöriger kümmerte sich um das beschädigte Motorrad. (mh)

