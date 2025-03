POL-BOR: Borken - Terrassentür eingeschlagen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Johann-Christian-Eberle-Platz; Tatzeit: zwischen 27.02.2025, 18.00 Uhr, und 28.02.2025, 07.30 Uhr; Mit brachialer Gewalt in ein Auto eingebrochen sind bislang unbekannte Täter auf dem Johann-Christian-Eberle-Platz in Gronau. Die Täter warfen in der Nacht zum Freitag eine große Steinplatte in das Beifahrerfenster und verursachten dabei hohen Sachschaden. Aus dem Innenraum entwendeten sie ...

