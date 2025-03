POL-BOR: Gronau - Nach Ausweichmanöver überschlagen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Schildarpstraße; Tatzeit: zwischen 27.02.2025, 15.00 Uhr, und 28.02.2025, 06.45 Uhr; In zwei Container eingebrochen sind Unbekannte auf dem Gelände einer Baustelle an der Schildarpstraße in Gronau. Die Täter entwendeten Kupfer und Werkzeuge. Der Tatzeitraum lag in der Nacht zum Freitag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl) Kontakt für ...

mehr