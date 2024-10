POL-DA: Zwingenberg: 37-Jähriger löst Polizeieinsatz vor Supermarkt aus

Viernheim (ots) - Zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen wurden am Samstagabend (19.10.), gegen 22.20 Uhr, an einer Haltestelle in der Robert-Schuman-Straße, im Bereich des Rhein-Neckar-Zentrums, von einem Unbekannten attackiert. Der Kriminelle schlug zunächst eine der Frauen und griff nach der Handtasche der anderen. Aufgrund der Gegenwehr ließ der Mann in der Folge von den beiden ab und flüchtete schlussendlich ohne Beute ...

