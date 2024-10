Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zwei Frauen attackiert/Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen wurden am Samstagabend (19.10.), gegen 22.20 Uhr, an einer Haltestelle in der Robert-Schuman-Straße, im Bereich des Rhein-Neckar-Zentrums, von einem Unbekannten attackiert. Der Kriminelle schlug zunächst eine der Frauen und griff nach der Handtasche der anderen. Aufgrund der Gegenwehr ließ der Mann in der Folge von den beiden ab und flüchtete schlussendlich ohne Beute vom Tatort.

Der Flüchtige ist 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat kurze Haare. Er trug eine blaue Maske sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizei in Viernheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06204/9377-0.

