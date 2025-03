Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Dunkler Rauch über Firmengebäude

Vreden (ots)

Brandort: Vreden, Gutenbergstraße;

Brandzeit: 01.03.2025, 12.45 Uhr;

Zeugen bemerkten am Samstagmittag dunklen Rauch vom Dach einer Firma an der Gutenbergstraße aufsteigen und informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehren (Vreden, Ammeloe, Stadtlohn und Ahaus) bekämpften den Brand. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen, da angrenzende Straßen gesperrt wurden. Aufgrund der Rauchentwicklung schlossen Mitarbeiter einen in der Nähe liegenden Lebensmittelmarkt (Discounter), dessen Lüftungssystem sich nicht abstellen ließ. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Schadenshöhe und zur genauen Brandursache vor. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell