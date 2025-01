Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 6: LKW-Fahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Mannheim/ BAB 6 (ots)

Am Donnerstag fuhr ein LKW auf der BAB 6 von Viernheim in Richtung des Autobahnkreuzes Mannheim. Um kurz vor 11 Uhr wechselte er unvermittelt vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren, auf dem ein BMW unterwegs war. Um eine Kollision zu verhindern, zog der 57-jährige BMW-Fahrer auf den linken Fahrstreifen, wo er mit einem Mercedes-Benz zusammenstieß. Die beiden Autofahrer lenkten ihre Fahrzeuge auf den Standstreifen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand aber ein hoher Sachschaden von geschätzt 19.000 Euro. Der eigentliche Unfallverursacher fuhr mit seinem LKW weiter. Er konnte dann von der Autobahnpolizei in Heilbronn auf dem Parkplatz "Wunnenstein-West" einer Kontrolle unterzogen und wegen Unfallflucht belehrt werden.

