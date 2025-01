Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher klettern Regenrinne hinauf - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Penthouse Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen überstieg die Täterschaft zunächst einen niedrigen Zaun, um auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Dort durchsuchte sie Schränke im Außenbereich. Danach kletterte sie an der Regenrinne bis zur Dachterrasse im zweiten Obergeschoss. Oben angekommen, hebelte sie die eine Schiebetür auf und durchsuchte die Räume der Penthouse Wohnung. Es wurden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell