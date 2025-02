Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (18.02.2025) auf Mittwoch (19.02.2025) brachen noch unbekannte Täter in einen Baucontainer ein, der im Bereich der Luisenstraße in Besigheim abgestellt stand. Die Unbekannten brachen hierzu auf noch unbekannte Weise gewaltsam den Container auf und entwendeten aus dem inneren mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Besigheim zu melden.

