Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - In den Gegenverkehr geschleudert

Velen-Ramsdorf (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Zum Lünsberg;

Unfallzeit: 01.03.2025, 10.35 Uhr;

Am Samstagvormittag erlitten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen bei einem Unfall auf der Straße "Zum Lünsberg" leichte Verletzungen. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Velen war auf der Straße "Zum Lünsberg" in Richtung Heiden unterwegs und verlor nach einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Straßenbaum und schleuderte anschließend in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 42-jährigen Autofahrers aus Recklinghausen. Rettungskräfte brachten die Verletzten, den Mann aus Velen sowie die Beifahrerin des 42-Jährigen, eine 35-jährige Frau aus Recklinghausen, zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Kleinkinder der 35-Jährigen wurden zur Kontrolle ebenfalls im Krankenhaus untersucht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge. (mh)

