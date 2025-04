Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegen - Drei Personen leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine 62-jährige Hiddenhauserin fuhr am Montagabend (31.3.) mit ihrem Dacia auf der Stiftstraße in Richtung Quernheimer Straße und beabsichtigte, um 19.00 Uhr nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Bünder mit seinem Mercedes in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen stieß der Dacia dann in den Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Hiddenhauserin in den Porsche eines 67-jährigen Mannes aus Kirchlengern geschleudert, der ebenfalls auf der Stiftstraße in Richtung Quernheimer Straße fuhr. Die 62-Jährige sowie ihre 27-jährige Beifahrerin und der 22-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro.

