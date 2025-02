Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schützen Sie sich vor Taschendieben!

Landkreis Harburg (ots)

Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben, die insbesondere in Einkaufsmärkten, aber auch auf belebten Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zuschlagen. Eine besonders beliebte Masche ist das unbemerkte Entwenden von Wertsachen aus Einkaufswagen oder offenen Handtaschen. Zudem nutzen Kriminelle oft die Gelegenheit, wenn die PIN direkt auf der EC-Karte notiert oder im Portemonnaie aufbewahrt wird.

Allein am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei sechs Taten in verschiedenen Gemeinden des Landkreises. Am häufigsten schlugen Diebe dabei in Einkaufsmärkten zu, die nicht über eine Videoüberwachung verfügen.

Gestern, 04.02.2025, traf es gegen 13 Uhr eine 80-jährige Frau, die in Tostedt in einem Discounter an der Straße Zinnhütte einkaufen war. Bei ihr öffneten die Diebe unbemerkt den Reißverschluss der Handtasche und entwendeten die Geldbörse mit Karten und 80 Euro.

Zwischen 15.15 und 16 Uhr wurde eine 75-jährige Frau bestohlen, als sie im Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Buchholz einkaufte. Sie hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Handtaschen und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen: Lassen Sie Ihre Handtasche oder Geldbörse niemals offen im Einkaufswagen liegen. Auch der kurze Blick ins Regal reicht der Täterschaft schon aus, um im Vorbeigehen in die Tasche zu greifen. Tragen Sie Ihre Tasche stets verschlossen am Körper, idealerweise mit dem Verschluss zur Körperseite.

- Wichtige Dokumente und Karten sicher aufbewahren: Bewahren Sie EC- und Kreditkarten getrennt von der PIN auf. Notieren Sie die PIN niemals auf der Karte oder in der Geldbörse. Taschendiebe nutzen diese Gelegenheit sofort aus. Oft kommt es wenige Minuten nach dem Diebstahl schon zu einer Verwertungstat an einem Geldautomaten in der Nähe.

- Aufmerksam bleiben, besonders in Menschenmengen: Taschendiebe nutzen oft Ablenkungsmanöver oder das Gedränge an Kassen, in Supermärkten und auf Wochenmärkten. Achten Sie bewusst auf Ihr Umfeld und seien Sie misstrauisch, wenn Sie angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt werden.

- Bezahlen mit Umsicht: Verdecken Sie bei der PIN-Eingabe das Tastenfeld mit der Hand und lassen Sie sich nicht ablenken. Sollte Ihre EC-Karte abhandenkommen, lassen Sie sie umgehend sperren (Sperr-Notruf 116 116).

- Sofort reagieren im Ernstfall: Wenn Sie Opfer eines Diebstahls werden, informieren Sie sofort die Polizei und lassen Sie gestohlene Karten oder Dokumente sperren. Jede Anzeige hilft, Täter zu ermitteln und weitere Diebstähle zu verhindern.

- Bleiben Sie aufmerksam und bewahren Sie Ihre Wertsachen sicher auf. Taschendiebe nutzen jede Gelegenheit. Mit ein wenig Vorsicht können Sie sich effektiv schützen.

Weitere Informationen bekommen Sie auf www.polizei-beratung.de oder beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg, Tel. 04181 285-108, E-Mail: praevention@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell