POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 31.01.2025, 12.00 Uhr bis 02.02.2025, 12.00 Uhr

Seevetal/Meckelfeld (ots) - Versuchter Einbruch in Praxis Drei mutmaßlich männliche Jugendliche haben am Mittwoch, 29.1.2025 versucht, in eine Praxis an der Glüsinger Straße einzubrechen. Eine Zeugin beobachtete gegen 18:30 Uhr, wie drei dunkel gekleidete Personen sich an einem Fenster zu schaffen machten. Die Frau sprach die Täter an, worauf hin diese ...

mehr