Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Stelle - Einbruch in Gaststätte ++ Stelle - Zeugensuche nach Ladendiebstahl

Winsen (ots)

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der Kreuzung Hansestraße/Bahnhofstraße, kam es gestern, 30.1.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17:35 Uhr überquerte eine 45-jährige Frau zu Fuß die Hansestraße in Richtung Bahnhof. Ein 54-jähriger Mann, der mit seinem PKW, vom Bahnhof kommend, nach links in die Hansestraße einbiegen wollte, bemerkte die Frau zu spät und stieß beim Abbiegen mit ihr zusammen. Die Frau wurde gegen ein Verkehrsschild geschleudert und dadurch schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Stelle - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 30.1.2025, in eine Gaststätte an der Straße Uhlenhorst eingebrochen. In der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 6:40 Uhr hebelten sie ein seitliches Fenster auf und betraten so die Räumlichkeiten. Die Täter brachen einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unbemerkt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Straße Uhlenhorst aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Stelle - Zeugensuche nach Ladendiebstahl

22 Flaschen hochwertigen Alkohols hat ein unbekannter Mann am 27.1.2025 bei einem Ladendiebstahl im Edeka Markt am Büllhorner Weg erbeutet. Der Mann hatte gegen kurz vor 13 Uhr die Flaschen im Wert von mehreren hundert Euro in einen Einkaufswagen gelegt und mit diesem den Markt durch einen Notausgang verlassen. Als Mitarbeiter nur Sekunden später auf den Parkplatz liefen, verließ der Mann mit seiner Beute in einem schwarzen Mini Cooper schon das Grundstück in Richtung Scharmbecker Straße.

Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, oder die Angaben zum Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04174 668980 bei der Polizei in Stelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell