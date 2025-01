Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahmen nach Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Tageswohnungseinbruch ++ Rosengarten/Tötensen - PKW-Diebstahl ++ u.w.M.

Hollenstedt (ots)

Vorläufige Festnahmen nach Tageswohnungseinbruch

In der Straße Ochtmannsbruch Siedlung sind Diebe gestern, 28.01.2025, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter hatten zunächst versucht, eine rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem das nicht gelang, warfen sie eine Fensterscheibe ein und betraten das Objekt.

Nachbarn wurden auf die Einbrecher aufmerksam und alarmierten gegen 19:20 Uhr die Polizei. Die Täter bemerkten die Zeugen flüchteten zu Fuß in die Feldmark. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in dem Bereich südlich von Hollenstedt ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Durch diesen konnten schließlich drei Personen auf einem nahegelegenen Feld festgestellt werden. Noch während die Kräfte am Boden an die Örtlichkeit herangeführt wurden, überquerten die drei Beschuldigten zu Fuß die A1 in nördliche Richtung. Auf der anderen Seite gelang es Beamten schließlich, die drei Männer im Alter von 24, 28 und 43 Jahren vorläufig festzunehmen.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch eventuelle Zusammenhänge mit anderen Taten.

Buchholz/Holm-Seppensen - Tageswohnungseinbruch

Gestern, 28.1.2025, in der Zeit zwischen 08 und 18 Uhr, kam es in der Straße Meyersche Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter verschafften sich durch die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten einige Räume. Dabei erbeuteten sie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Rosengarten/Tötensen - PKW-Diebstahl

Ein grauer Hyundai Tucson ix 35 ist am frühen Dienstagmorgen, 28.1.2025, von einem Grundstück an der Hamburger Straße gestohlen worden. Vermutlich gegen kurz nach 4 Uhr öffneten die Täter den Wagen auf noch unbekannte Weise und fuhren mit ihm davon. Der Gesamtschaden liegt bei rund 35.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Winsen - Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Auf der L 217, zwischen dem Kreisverkehr an der Hansestraße und der Anschlussstelle der A 39, kam es gestern, 28.1.2025, zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 6:20 Uhr geriet ein 31-jähriger Mann mit seinem Smart in Fahrtrichtung Anschlussstelle in einer Kurve in die Gegenfahrspur und prallte gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 49-jährigen Mannes. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 26.000 EUR. Für die Aufräumarbeiten musste die L 217 rund zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell