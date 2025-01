Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kältemittel gestohlen ++ Hollenstedt - Diebe gingen leer aus ++ Winsen/Hoopte - Lkw beschädigte Bus beim Abbiegen

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Kältemittel gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 25. und 27.1.2025, sind Diebe auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes an der Straße Ohepark aktiv gewesen. Die Täter brachen zwei Lagerräume auf und entwendeten daraus mehrere Gasflaschen mit insgesamt rund 200 kg Kältemittel.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Hollenstedt - Diebe gingen leer aus

Eine Lagerhalle auf einem Grundstück an der Gewerbestraße ist in der Nacht zu Montag, 27.1.2025, von Dieben aufgebrochen worden. Die Täter hatten sich durch die Hecke eines benachbarten Grundstückes auf das Gelände vorgearbeitet und dort die Halle sowie mehrere Lagercontainer aufgebrochen. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht.

Winsen/Hoopte - Lkw beschädigte Bus beim Abbiegen

Auf der Straße Hoopter Elbdeich kam es am Montag, 27.1.2025, gegen 12:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Bus. Der 57-jährige Fahrer des Sattelzuges bog nach links auf den Zubringer zum Parkplatz beim Fähranleger ab und touchierte dabei mit dem ausschwenkenden Auflieger einen neben ihm in Richtung Winsen fahrenden Bus. Dessen 29-jähriger Fahrer sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell