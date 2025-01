Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Porsche aufgebrochen - Diebstahl gelang nicht

Buchholz und Seevetal/Hittfeld (ots)

In Seevetal/Hittfeld haben Diebe am Donnerstag, 23.1.2025, einen Porsche aufgebrochen. Die Tat ereignete sich gegen kurz vor 2 Uhr in der Kirchstraße. Der Wagen stand in einem Carport auf einem Privatgrundstück. Die Täter brachen die Tür des Wagens auf und manipulierten die Elektronik des Fahrzeuges. Offenbar gelang es ihnen aber nicht, den Wagen zu starten. Es blieb bei Sachschaden.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch, 22.1.2025, gab es in der Kirchenallee in Buchholz einen ähnlichen Fall. Auch hier traf es einen Porsche, der auf einem Grundstück abgestellt worden war. Auch in diesem Fall scheiterten die Täter daran, den Wagen zu starten.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

