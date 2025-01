POL-WL: Zusammenstoß bei Spurwechsel

Seevetal/Hittfeld (ots) - Auf der L 213, In Höhe der Autobahnanschlussstelle Seevetal-Hittfeld, kam es gestern, 19.01.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:35 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Kia, von der Autobahn kommend, in die Kreuzung ein, um nach links in Richtung Hittfeld zu fahren. Im Bereich der Fahrspur Richtung Hittfeld stieß sie dann mit dem Peugeot eines 24-jährigen Mannes zusammen. Dieser war, ...

mehr