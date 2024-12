Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfallverursacher fährt weiter

Einem roten Opel Corsa musste ein Autofahrer am Dienstag in Biberach ausweichen. Zeugen und den flüchtigen Pkw sucht nun die Polizei.

Kurz vor 13.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem 3er BMW in der Ulmer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Blosenberg stand ein roter Opel Corsa. Die Fahrerin wollte in die Ulmer Straße einfahren. Bei regem Verkehrsaufkommen bog die Frau am Steuer des Opel nach links in Richtung Innenstadt ab und übersah wohl den vorfahrtsberechtigten BMW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der BMW-Fahrer ein Brems- und Ausweichmanöver ein. In der weiteren Folge stieß der BMW mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls platzte der Reifen und der 32-Jährige blieb an der Unfallstelle stehen. Nicht so die Fahrerin des roten Opel Corsa mit BC-Teilkennzeichen. Der Opel fuhr in Richtung Stadtmitte weiter und winkte noch in Richtung des 32-Jährigen. Möglicherweise hatte die Fahrerin den Unfall gar nicht mitbekommen, denn zu einem Kontakt zwischen dem BMW und dem Opel kam es nicht. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der flüchtigen Fahrerin und dem Opel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/4470 entgegen. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

