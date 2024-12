Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Durstiger und hungriger Ladendieb gefasst

Gleich zweimal bediente sich ein Jugendlicher am Montag in einem Biberacher Geschäft. Ein Laugengebäck wurde ihm dabei zum Verhängnis.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den Jugendlichen gegen 19.15 Uhr in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße. Der Ladendetektiv hatte den Jungen beobachtet, wie er eine Flasche Alkohol einsteckte. An der Kasse bezahlte er das Hochprozentige nicht. Der junge Mann konnte noch vor Ansprache durch den Zeugen aus dem Geschäft flüchten. Er blieb zunächst unentdeckt. Wenig später kehrte der junge Mann wohl bestärkt von der ersten Tat in das Geschäft zurück, um für kostenfreien Nachschub zu sorgen. Das sah der aufmerksame Zeuge und ertappte den 15-Jährigen erneut beim Diebstahl. Bei seiner zweiten Tat suchte sich der junge Mann mit scheinbar knurrendem Magen ein Laugengebäck aus und packte dieses kurzer Hand in die Jackentasche. Mit einem Zeugen hatte der 15-Jährige bei der weiteren Tat allerdings nicht gerechnet. Denn der stellte sich ihm am Ausgangsbereich in den Weg und verständigte die Polizei. Die kam und nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Junge die Beute aus dem ersten Diebstahl mutmaßlich getrunken hatte. Denn der Junge roch nach Alkohol, ein Test ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Nach Beendigung der Maßnahmen durfte die zuständige Betreuerin den Jungen von der Polizeidienststelle abholen. Neben einem Hausverbot für das Geschäft sieht der Jugendliche nun zwei Anzeigen entgegen.

