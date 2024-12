Ulm (ots) - In den Nachtstunden gelangte ein Einbrecher auf die Rückseite des Geschäftes in der Feldstetter Straße. Dort schlug der Unbekannte ein Fenster ein. In dem Geschäft fand er wohl Bargeld und nahm es mit. Unerkannt floh er mit seiner Beute. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr