POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl aus Auto

In der Nacht auf Dienstag stahl ein Unbekannter in Heidenheim Gegenstände aus einem Fahrzeug.

Das Auto stand in der Straße Im Fürsamen. Ein Unbekannter öffnete gegen 0.30 Uhr das unverschlossene Auto. Im Innern das Fahrzeug fand er einen Rucksack und zwei Pakete. Ein Paket riss er auf und fand Kleidungsstücke. Da er diese wohl nicht brauchen könnte, ließ er die Kleidung zurück. Anschließend flüchtete er mit einem weiteren Paket und dem Rucksack. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322432) hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf einer Videoaufnahme ist wohl zu erkennen, wie der männliche Täter auf dem Grundstück an einem weiteren Pkw versuchte diesen zu öffnen. Da das Auto verschlossen war, verließ der Täter das Grundstück wieder in Richtung Straße.

