POL-SE: Bad Segeberg - Frau fährt Fahrradfahrer an und verlässt den Unfallort - Polizei bittet die Zeugen sich zu melden

Schenefeld-Halstenbek-Quickborn (ots) - In der Zeit vom 02.10.2024 - 03.10.2024 haben unbekannte Täter in Schenefeld, Halstenbek und Quickborn Einbruchstaten begangen. In zwei Fällen blieben die Taten im Versuchsstadium hängen. Die erste Tat ereignete sich in Schenefeld am Mittwoch (02.10.2024) in der Zeit von ...

mehr