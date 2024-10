Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl mit hohem Sachschaden -Polizei sucht Zeugen-

Kölln-Reisiek (ots)

Am 03.10.2024 (Donnerstag) ist es in den frühen Morgenstunden (gegen 04.10 Uhr) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergkoppel gekommen. Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Hierbei richteten sie zwar Schaden an, gelangten aber nicht ins Innere des Hauses.

Ein Nachbar wurde auf den gegenwärtigen Wohnungseinbruch aufmerksam und beobachtete mehrere Personen auf dem betroffenen Grundstück.

Die Personen sollen zwischen 180 cm und 200 cm groß und schlank gewesen sein.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hier erhofft man sich Zeugenaussagen zu Auffälligkeiten am Tatort. Wem sind Fahrzeuge in der Umgebung des Tatortes aufgefallen, die in irgendeiner Weise verdächtig erschienen. Wem sind Personen aufgefallen, die sich in Tatortnähe aufgehalten haben und auf die die angegebene Beschreibung passt.

Hinweise können an die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

