Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem VW Kleintransporter von Herbrechtingen in Richtung Hausen. An der Abzweigung Dettingen kam von rechts ein Sattelzug. Der 40-jährige Fahrer des DAF Sattelzuges missachtete die Vorfahrt und bog nach links in Richtung Herbrechtingen auf die Vorfahrtsstraße ein. Der VW-Fahrer machte noch eine Vollbremsung. Der Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und der Kleintransporter prallte frontal in die Seite der Zugmaschine. Bei dem Unfall erlitt der VW-Fahrer leichte, sein 59-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle liefen etwa 200 Liter Dieselkraftstoff auf. Hierzu musste ein Teil des Erdreiches abgegraben werden.

++++++++ 2447077 (BK)

Joacchim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell