POL-UL: (BC) Mietingen - Gartenmauern touchiert und gestürzt

Am Montag kam ein Motorradfahrer in Mietingen von der Straße ab und fuhr gegen Gartenmauern. An einer Mauer endete die Fahrt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.45 Uhr in der Bußmannshauser Straße (K7515). Ein 42-Jähriger war dort mit seinem Motorrad der Marke Suzuki unterwegs. Im Kurvenbereich verlor er wohl die Kontrolle über das Zweirad. Der Motorradfahrer kam nach rechts von der Straße ab und streifte zunächst eine Gartenmauer eines Wohnhauses. Von dort prallte das Motorrad ab, raste über eine Hofeinfahrt und stieß frontal gegen eine weitere Gartenmauer. Dort kam der Suzukifahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Die Polizei schätzt den Schaden am total beschädigten Krad auf rund 2.000 Euro. Die Höhe der Schäden an den beiden Gartenmauern ist noch unklar.

