POL-PDWIL: Brand eines E-Scooters in einer Wohnung

Gerolstein (ots) - Am Freitag, den 11.10.2024 in der Zeit von 15:00 - 16:30 Uhr führten die Polizeibeamten der Polizeiwache Gerolstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Prümer Straße in Gerolstein durch. Erfreulicherweise musste nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen erhöhter Geschwindigkeit gegen einen 39-jährigen LKW-Fahrer eingeleitet werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Polizeiinspektion ...

