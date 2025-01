Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 24.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Fahrten unter Einfluss

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw auf der Harburger Straße in Jesteburg. Bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer kann ein Atemalkoholwert von 0,34 Promille festgestellt werden. Weiterhin schlägt ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da auch die weiteren Fahrzeuginsassen unter dem Einfluss von Restalkohol und Betäubungsmittel standen, wurde der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:03 Uhr, wird nur wenige Kilometer entfernt, in Harmstorf, ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit 1,56 Promille kontrolliert. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Handeloh - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 00:20 Uhr gerät ein 64-jähriger Fahrzeugführer auf der Hauptstraße in Handeloh in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Personen werden nicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille festgestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Buchholz in der Nordheide - Verkehrsunfall mit Stein

Ebenfalls am Sontagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kommt es auch in Buchholz zu einem Verkehrsunfall. Hier kollidiert ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw mit einem ca. 25 cm großen Stein, welcher mitten auf dem Seppenser Mühlenweg liegt. Der Pkw ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es wird davon ausgegangen, dass der Stein vorsätzlich auf die Straße gelegt wurde.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz (Tel. 04181-2850) zu melden.

Tespe - Brand einer Holzhütte auf einem Campingplatz

Am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wird der Eigentümer einer Holzhütte auf Rädern durch einen lauten Knall geweckt. Er kann in einer Ecke der Hütte eine Stichflamme wahrnehmen. Eigene Löschversuche scheitern. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 30 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

