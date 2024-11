IM-MV: Presseeinladung nach Demmin: Bauminister bei Einweihung der Pestalozzi-Schule

Schwerin (ots) - "Der Feind in meiner Tasche - Herausforderungen im Umgang mit Cyberstalking" lautet das Thema der vierten interdisziplinären Opferschutztagung am 27. November 2024 in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. ...

mehr