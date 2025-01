Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Einbruch in Praxis ++ Neu Wulmstorf - Transporter hielt stand

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Versuchter Einbruch in Praxis

Drei mutmaßlich männliche Jugendliche haben am Mittwoch, 29.1.2025 versucht, in eine Praxis an der Glüsinger Straße einzubrechen. Eine Zeugin beobachtete gegen 18:30 Uhr, wie drei dunkel gekleidete Personen sich an einem Fenster zu schaffen machten. Die Frau sprach die Täter an, worauf hin diese flüchteten, noch bevor sie das Fenster öffnen konnten. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Neu Wulmstorf - Transporter hielt stand

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 28.1.2025, und Mittwochabend haben Diebe versucht, einen Mercedes Vito aufzubrechen. Das Fahrzeug stand in der Liliencronstraße. Die Täter hantierten mit ihrem Hebelwerkzeug an der Schiebetür. Diese hielt aber stand. an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

