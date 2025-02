Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe hatten es auf Autoreifen abgesehen ++ Seevetal - Einbruch in Biohofladen

Winsen (Luhe) (ots)

Gleich zweimal schraubten bislang unbekannte Täter am Wochenende die kompletten Reifen von geparkten Autos ab und entwendeten diese. In Winsen (Luhe) machten sich die Täter an einem Smart in der Benzstraße zu schaffen. Der Kleinwagen wurde durch die Täter auf Steine aufgebockt und dann die vier Reifen samt Alufelgen demontiert. Auf einem Pendlerparkplatz Am Stucksberg bei Dibbersen wurde ebenfalls ein Auto, ein Audi A6, auf Steine aufgebockt und die vier Reifen samt Alufelgen wurden auch hier demontiert und mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen Winsen (04171/7960) und Buchholz (04181/2850) entgegen.

Seevetal - Einbruch in Biohofladen

In der Nacht von Samstag, 01.02.2025, zu Sonntag, 02.02.2025, öffneten Einbrecher gewaltsam ein auf der Rückseite eines Biohofladens in der Emmelndorfer Straße in Seevetal gelegenes Fenster und drangen anschließend in den Markt ein. Nach ersten Ermittlungen zur Folge durchsuchten der oder die Einbrecher den Markt nach Wertgegenständen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

