Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW aus Carport gestohlen ++ Buchholz - Kind auf E-Scooter von PKW erfasst

Rosengarten/Klecken (ots)

PKW aus Carport gestohlen

In der Nacht zu Montag, 3.2.2025, in der Zeit zwischen 21 und 9 Uhr, kam es in Klecken zu einem PKW-Diebstahl. In der Straße Eichelhäherkamp schafften es die Täter, einen in einem Carport auf einem Privatgrundstück abgestellten grauen VW Touran zu öffnen und zu starten. Mit dem Fahrzeug im Wert von rund 10.000 EUR machten sie sich unbemerkt aus dem Staub.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Buchholz - Kind auf E-Scooter von PKW erfasst

Eine Zwölfjährige ist bei einem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße am Montag, 3.2.2025 verletzt worden. Die Schülerin überquerte gegen 11:40 Uhr fahrend den Fußgängerüberweg in Richtung des Rathauses. Ein 36-jähriger Mann, der mit seinem Pkw in Richtung Holm-Seppensen unterwegs war, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und stieß mit der Zwölfjährigen zusammen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Da der PKW Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

